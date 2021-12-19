NYТ: Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при авиаударах
Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на более чем тысячу изученных документов минобороны страны.
Журналисты провели самостоятельный анализ, взяли интервью у выживших мирных жителей, посетили более сотни мест, связанных с авиаударами США.
Отмечается, что сообщения о жертвах среди гражданских систематически отклонялись. Согласно официальной статистике, в результате авиаударов в Ираке и Сирии погибли 1 417 мирных жителей. Еще 188 человек в Афганистане. Однако журналисты New York Times заявили, что сотни жертв были не учтены, а точное их количество установить уже невозможно.
Из 1311 сообщений о жертвах военные чиновники опросили выживших или свидетелей только в двух случаях и только однажды посетили место происшествия.
Журналисты подчеркивают, что лишь лишь в 12 процентах случаев было рекомендовано проведение полномасштабного расследования и "менее чем в десяти" случаях имели место дальнейшие выплаты компенсаций с американской стороны.