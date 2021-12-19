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16:42 19.12.2021

NYТ: Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при авиаударах

Авиаудары по мирным жителям Фото: pixabay
Число жертв среди мирного населения при нанесении авиаударов США в Сирии, Ираке и Афганистане было гораздо больше, чем то, которое в официальных данных указывал Пентагон, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на более чем тысячу изученных документов минобороны страны.

Журналисты провели самостоятельный анализ, взяли интервью у выживших мирных жителей, посетили более сотни мест, связанных с авиаударами США.

Отмечается, что сообщения о жертвах среди гражданских систематически отклонялись. Согласно официальной статистике, в результате авиаударов в Ираке и Сирии погибли 1 417 мирных жителей. Еще 188 человек в Афганистане. Однако журналисты New York Times заявили, что сотни жертв были не учтены, а точное их количество установить уже невозможно.

Из 1311 сообщений о жертвах военные чиновники опросили выживших или свидетелей только в двух случаях и только однажды посетили место происшествия.

Журналисты подчеркивают, что лишь лишь в 12 процентах случаев было рекомендовано проведение полномасштабного расследования и "менее чем в десяти" случаях имели место дальнейшие выплаты компенсаций с американской стороны.

Константин Вноровский
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