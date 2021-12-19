Педиатр рассказала, чем фейерверки могут быть опасны для детей

Об этом в интервью "360" рассказала главный педиатр Подмосковья Ниса Одинаева.

По ее словам, дети до 12 лет должны спать ночью даже в праздник, так как взрывы петард и фейерверков могут впоследствии вызвать стресс и привести к дисфункциям в организме ребенка.

Такой испуг может привести к стрессу, а дальше это могут быть функциональные расстройства ЖКТ, рвотные рефлексы, боли в животе, недержание мочи — что угодно может быть. Поэтому ребенок должен знать, куда он идет, и это не должен быть ребенок раннего возраста, потому что дети до 12 лет в новогоднюю ночь все-таки должны спать. Педиатр Ниса Одинаева

Она предупредила родителей, что брать с собой детей на улицу ночью опасно из-за возможной простуды.

Главный педиатр Подмосковья также напомнила, что дети чаще обычного получают травмы именно в новогодние праздники, причем не в сам Новый год, а на каникулах.