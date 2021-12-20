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Законодательство РК
09:11 20.12.2021

Ермек Оспанов освобожден от должности первого зампредседателя Агентства по финмониторингу

Ермек Оспанов Фото: afmrk.gov.kz
Распоряжением главы государства Ермек Оспанов освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.

Оспанов Ермек родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Университет КИМЭП (2003)

Бакалавр делового администрирования

· Казахский национальный педагогический университет имени Абая (2008)

Специальность «Юрист»

· Международная бизнес-школа IE Business School, Испании (2010)

МВА (магистр делового администрирования)

Трудовой стаж:

· Главный специалист Управления методологии и анализа Департамента финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана» города Алматы (2003-2004);

· Риск-менеджер Сектора исследования финансового рынка Управления оценки и измерения рисков Департамента финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана» города Алматы (2004-2005);

· Главный специалист финансово-хозяйственного отдела ГУ Аппарата акима города Алматы (2005-2006);

· Главный специалист отдела введения планов финансирования ГУ Департамента финансов города Алматы (2006);

· Финансовый менеджер / финансовый директор строительных компаний ТОО «Алматы Строй Контракт», ТОО «СP Asset Management» (2006-2009);

· Старший Консультант 2 Отдела по сопровождению корпоративных сделок ТОО «КПМГ ТаксэндЭдвайзори», г.Алматы (2011);

· Инвестиционный менеджер ТОО «KGF» («КейДжиЭф»), г.Алматы (2011-2012);

· Старший аналитик Департамента корпоративных финансов ТОО «Verny Investment Holding» г.Алматы (2012);

· Директор Департамента корпоративных финансов АО «Тау-Кен Самрук», г. Астана (2013-2014);

· Директор по развитию ТОО «Arai pro», г. Астана (2015);

· Управляющий директор АО «Казына Капитал Менеджмент» г. Астана (2016-2017);

· Заместитель Председателя Правления «Kazakhstan Investment Development Fund» г. Нур-Султан (2019);

· И.о. советника, Советник Министра финансов Республики Казахстан, г. Нур-Султан (20.11.2019-03.02.2020);

· Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (04.02.2020-02.2021);

· Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (с 02.2021)

Анастасия Стативкина
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