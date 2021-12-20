Ермек Оспанов освобожден от должности первого зампредседателя Агентства по финмониторингу
Оспанов Ермек родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Университет КИМЭП (2003)
Бакалавр делового администрирования
· Казахский национальный педагогический университет имени Абая (2008)
Специальность «Юрист»
· Международная бизнес-школа IE Business School, Испании (2010)
МВА (магистр делового администрирования)
Трудовой стаж:
· Главный специалист Управления методологии и анализа Департамента финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана» города Алматы (2003-2004);
· Риск-менеджер Сектора исследования финансового рынка Управления оценки и измерения рисков Департамента финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана» города Алматы (2004-2005);
· Главный специалист финансово-хозяйственного отдела ГУ Аппарата акима города Алматы (2005-2006);
· Главный специалист отдела введения планов финансирования ГУ Департамента финансов города Алматы (2006);
· Финансовый менеджер / финансовый директор строительных компаний ТОО «Алматы Строй Контракт», ТОО «СP Asset Management» (2006-2009);
· Старший Консультант 2 Отдела по сопровождению корпоративных сделок ТОО «КПМГ ТаксэндЭдвайзори», г.Алматы (2011);
· Инвестиционный менеджер ТОО «KGF» («КейДжиЭф»), г.Алматы (2011-2012);
· Старший аналитик Департамента корпоративных финансов ТОО «Verny Investment Holding» г.Алматы (2012);
· Директор Департамента корпоративных финансов АО «Тау-Кен Самрук», г. Астана (2013-2014);
· Директор по развитию ТОО «Arai pro», г. Астана (2015);
· Управляющий директор АО «Казына Капитал Менеджмент» г. Астана (2016-2017);
· Заместитель Председателя Правления «Kazakhstan Investment Development Fund» г. Нур-Султан (2019);
· И.о. советника, Советник Министра финансов Республики Казахстан, г. Нур-Султан (20.11.2019-03.02.2020);
· Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (04.02.2020-02.2021);
· Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (с 02.2021)