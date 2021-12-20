Норвежские гандболистки стали чемпионками мира-2021

В решающем матче норвежская команда одержала победу над соперницами из Франции – 29:22. Норвежки вернули себе титул лучших на планете, которым владели в 2015 году.

Француженки уже были чемпионками мира в 2017 году. Действующим победителем мирового первенства являлась сборная Голландии. Бронзовым призером ЧМ-2021 стала команда Дании, обыграв в матче за 3 место испанскую дружину – 35:28.

Женский ЧМ по гандболу 2023 года пройдет в трех странах – Дания, Норвегия и Швеция.