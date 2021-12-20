Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:11 20.12.2021

«Союз МС-20» с японскими туристами совершил посадку в степи Казахстана

космический экипаж Фото: roscosmos.ru
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» приземлился в степи в 148 км к юго-востоку от Жезказгана, передает Zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в Центре управления полетами, «Союз» приземлился с вернувшимся с МКС космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром Мисуркиным.

Было объявлено о хорошем самочувствии туристов и космонавта. По словам комментатора пуска, космический аппарат приземлился вертикально и его уже взяли под охрану.

Международную космическую станцию экипаж покинул и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря.

Космические туристы — бизнесмен Маэдзава, его помощник Хирано и российский космонавт прибыли на МКС 8 декабря.

«Союз МС-20» стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Впервые в состав экипажа включены два туриста, ранее был только один.

Находясь на станции, туристы снимали и выкладывали в YouТube, как Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! – сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте.

Также японские туристы приняли участие в исследовании по заказу российских ученых, в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Кроме того, практически весь экипаж станции участвовал в турнире по бадминтону в невесомости.

На станции, после убытия туристического экипажа, остались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.

Оксана Житникова
Жезказган Япония
Поврежденное авто чиновника нашли на трассе в СКО
19.12.2021
Сборная Казахстана стала первым в истории победителем ЧМ по грэпплингу AIGA
19.12.2021
В Актау горел ЖК – эвакуированы 100 человек
19.12.2021
Казахстанка помогла своей команде на чемпионате по настольному теннису в Германии
19.12.2021
Данияр Елеусинов вернулся в рейтинг BoxRec
19.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости