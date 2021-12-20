Клаудия Пехштайн в восьмой раз выступит на Зимней Олимпиаде

На этапе Кубка мира в Калгари 49-летняя спортсменка заняла 11-е место в масс-старте и расположилась на 17-й строчке в мировом рейтинге, что дало ей возможность выступить на Играх в Китае.

Шестикратная чемпионка мира может повторить рекорд по наибольшему числу участий в зимних олимпиадах.

На данный момент Клаудия семь раз выступала в зимних играх, начиная с Альбервиля-1992. Действующий рекордсмен — прыгун с трамплина Нориаки Касаи из Японии (восемь участий). Во время Игр в Пекине Пехштайн отметит юбилей — 22 февраля ей исполнится 50 лет.