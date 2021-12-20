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Законодательство РК
11:51 20.12.2021

Электросирены включат в Казахстане 21 декабря

оповещение, включение, МЧС Фото: Пресс-служба МЧС РК
В РК пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

21 декабря с 09:00 по 12:00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты.Пресс-служба МЧС РК

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях – основная мера безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

Как отметили в ведомстве, в ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещение информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.Пресс-служба МЧС РК

Также в ведомстве сообщили, что будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.Пресс-служба МЧС РК

Как уточнили в ДЧС Алматы, в южной столице сирены зазвучат в 10:10.

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