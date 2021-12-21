Интервью с экспертом: чего ждать инвесторам в 2022 году?

Чем же запомнится 2021 год на финансовых рынках и что произойдет на них в новом году, рассказал директор Forex Club Libertex в Алматы Андрей Свиридов.

– Добрый день! Скажите, пожалуйста, каким был 2021 год для финансовых рынков?

– Я считаю, что этот год был скорее удачным как для компаний, торгующихся на финансовых рынках, так и для инвесторов. Перед этим годом вообще стояла очень серьезная задача – рынки должны были отыграть потери, которые они понесли в 2020 году из-за пандемии коронавируса. И, в принципе, им это удалось – некоторые активы, компании и целые сектора экономики показали поистине колоссальный рост.

– Расскажите поподробнее о тех активах, которые стали лидерами по положительной динамике?

– Например, очень хорошо восстановился рынок нефти. После того, как страны стали снимать ограничительные меры, в том числе отменять запреты на авиаперелеты, нефтяные котировки резко пошли вверх. Сейчас баррель марки Brent уже вновь стоит около 75 долларов, против 50 долларов в начале января. То есть, если бы вы инвестировали в этот актив в начале года, то к 10 декабря вы могли бы получить 50%-ную прибыль. Также очень хорошим был 2021 год для криптовалют, биткоин подскочил до 67 тыс. долларов и обновил свой исторический рекорд. Росли в цене акции иностранных корпораций – таких как Tesla, Apple, Visa, Amazon.

– А медицинский сектор и фармацевтика?

– Взлет компаний этих секторов начался еще в 2020 году, в то время, когда компании работали над вакцинами от коронавируса. С тех пор рост котировок акций этого сектора, в частности, таких, как Pfizer и Moderna, продолжается. С нижних уровней 2020 года, которые были достигнуты в пандемию, акции Pfizer выросли почти в два раза, до более чем 50 долларов, а акции Moderna – почти в 5,5 раза, до более чем 280 долларов. Эпидемиологическая ситуация пока далека от идеальной, а появление новых штаммов только подстегивает спрос инвесторов на ценные бумаги компаний этого сектора.

Динамика роста акций Pfizer

Фото: libertex.fxclub.org

Динамика роста акций Moderna

Фото: libertex.fxclub.org

– Я считаю, что финансовые рынки в следующем году продолжат свое восстановление, поскольку мировая экономика все еще приходит в себя после коронавируса. Конечно, есть некоторые моменты, которые могут негативно повлиять на динамику финансовых рынков. В частности, они касаются роста инфляции в мире, которая может привести к повышению ставок и сворачиванию стимулирующих мер мировыми центробанками. И, тем не менее, я думаю, что в целом мировая экономика будет продолжать расти, что положительно отразится на финансовых активах.

– Есть ли, по вашим оценкам, интерес со стороны жителей Казахстана к инвестициям на финансовых рынках?

– Да, сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестициям у жителей Казахстана и спрос на инвестиционные возможности стремительно растет. Интерес вызывают такие сегменты финансового рынка, как криптовалюты, акции и валюта. Причина в том, что эти активы предоставляют хорошие возможности по получению прибыли, защите и диверсификации своих активов. Для многих инвестиции становятся хорошим источником дополнительного дохода.

– На какие активы вы посоветовали бы обратить внимание инвесторам?

– Одним из наиболее доходных для инвесторов активов продолжат оставаться криптовалюты. Однако их волатильность достаточно велика и при вложении средств в этот класс инструментов нужно стараться минимизировать риски.

Кроме того, интересными для вложения средств могут быть акции крупнейших мировых компаний. Например, акции компании Apple будут показывать неплохую динамику на фоне сохраняющегося высокого спроса на ее продукцию. Консервативным инвесторам стоит обратить внимание на драгоценные металлы – прежде всего, конечно, на золото – это оптимальный актив для долгосрочных инвестиций и сохранения капитала в периоды турбулентности.

– Как заработать на этих инструментах?

– Чтобы начать получать прибыль, достаточно открыть и пополнить счет, например, в торговой платформе Libertex от Forex Club Libertex, в которой доступно более 250 максимально интересных финансовых активов. Все, что останется сделать – это выбрать интересующий вас актив, ввести сумму и выбрать направление сделки. Открыть сделку «в рост» или «в снижение» после этого можно буквально в один клик. Зарабатывать в Libertex можно в любом месте, где есть интернет – платформа доступна как с обычного компьютера, так и с телефона на операционной системе iOS или Android.

– Что вы бы пожелали инвесторам в новом году?

– Четко определить свои цели и пути их достижения. И если среди них есть пункты по защите своего капитала, повышению благосостояния, достижению стабильности и сохранению личной свободы — инвестиции на финансовых рынках с надежной компанией-партнером помогут достичь этого быстрее, чем вы представляете. Для всех, кто интересуется, как приумножить свой капитал, инвестируя на финансовых рынках, двери нашего филиала, как и всех остальных офлайн-представительств, всегда открыты.