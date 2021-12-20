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Законодательство РК
12:21 20.12.2021

В Минобразования рассказали, сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах

рк, школьники, зима, каникулы, мон Фото: Zakon.kz
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах. Об этом рассказали в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Зимние каникулы для школьников продлятся 11 дней — с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Для первоклассников с 7 по 13 февраля 2022 года предоставляются дополнительные семь дней каникул.Пресс-служба МОН РК

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