12:21 20.12.2021
В Минобразования рассказали, сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах
Фото: Zakon.kz
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах. Об этом рассказали в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Зимние каникулы для школьников продлятся 11 дней — с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Для первоклассников с 7 по 13 февраля 2022 года предоставляются дополнительные семь дней каникул.Пресс-служба МОН РК