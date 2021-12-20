Минфин: 800 млрд тенге в бюджет обеспечит цифровизация в 2021 году

Глава Минфина в ходе правчаса в Мажилисе рассказал о том, какая работа была проведена за последние три года по цифровизации налогового и таможенного администрирования.

Для нас важно логическое продолжение данной работы. Все эти меры влияют на увеличение поступлений в бюджет. Так, в 2019 году поступления увеличились на 916 млрд тенге. В 2020 году обеспечен дополнительный рост на 710 млрд тенге, а в этом году ожидаются поступления в размере 800 млрд тенге. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

Он также сообщил, что с прошлого года произведен повсеместный переход на применение онлайн-ККМ. В настоящее время их доля достигла 98% из всех зарегистрированных контрольно-кассовых машин. В итоге, по данным министра, за счет выручки из сведений кассовых аппаратов и налоговой отчетности за два года поступило в бюджет более 60 млрд тенге дополнительных налогов.