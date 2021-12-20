Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:42 20.12.2021

Минфин: 800 млрд тенге в бюджет обеспечит цифровизация в 2021 году

налоги, поступления, бюджет Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил в Мажилисе, что внедрение цифровых технологий является приоритетной задачей его ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина в ходе правчаса в Мажилисе рассказал о том, какая работа была проведена за последние три года по цифровизации налогового и таможенного администрирования.

Для нас важно логическое продолжение данной работы. Все эти меры влияют на увеличение поступлений в бюджет. Так, в 2019 году поступления увеличились на 916 млрд тенге. В 2020 году обеспечен дополнительный рост на 710 млрд тенге, а в этом году ожидаются поступления в размере 800 млрд тенге. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

Он также сообщил, что с прошлого года произведен повсеместный переход на применение онлайн-ККМ. В настоящее время их доля достигла 98% из всех зарегистрированных контрольно-кассовых машин. В итоге, по данным министра, за счет выручки из сведений кассовых аппаратов и налоговой отчетности за два года поступило в бюджет более 60 млрд тенге дополнительных налогов.

Новость по теме

Более восьми тысяч фирм-однодневок выписывали фиктивные счета-фактуры в РК

Мадина Мамырханова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
Поврежденное авто чиновника нашли на трассе в СКО
19.12.2021
В Актау горел ЖК – эвакуированы 100 человек
19.12.2021
Данияр Елеусинов вернулся в рейтинг BoxRec
19.12.2021
На Junior Eurovision 2021 казахстанцы заняли 8-е место
20.12.2021
Казахстанские исполнители выступили на «Детском Евровидении – 2021»
19.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости