12:42 20.12.2021
Минфин: 800 млрд тенге в бюджет обеспечит цифровизация в 2021 году
Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил в Мажилисе, что внедрение цифровых технологий является приоритетной задачей его ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минфина в ходе правчаса в Мажилисе рассказал о том, какая работа была проведена за последние три года по цифровизации налогового и таможенного администрирования.
Для нас важно логическое продолжение данной работы. Все эти меры влияют на увеличение поступлений в бюджет. Так, в 2019 году поступления увеличились на 916 млрд тенге. В 2020 году обеспечен дополнительный рост на 710 млрд тенге, а в этом году ожидаются поступления в размере 800 млрд тенге. Министр финансов Ерулан Жамаубаев
Он также сообщил, что с прошлого года произведен повсеместный переход на применение онлайн-ККМ. В настоящее время их доля достигла 98% из всех зарегистрированных контрольно-кассовых машин. В итоге, по данным министра, за счет выручки из сведений кассовых аппаратов и налоговой отчетности за два года поступило в бюджет более 60 млрд тенге дополнительных налогов.