14:33 20.12.2021
Скончался боец ММА Джордан Янг
Фото: Twitter/PFLMMA
Файтер промоушенов Bellator и PFL, американец Джордан Янг умер в возрасте 27 лет, сообщает Zakon.kz.
Трагическую весть сообщил тренер Джордана по боксу Дерик Сантос. Причина смерти пока неизвестна. Последний раз Джордан выходил в октагон на турнире PFL 28 октября, соперником был россиянин Омари Ахмедов, который досрочно проиграл американцу.
Джордан Янг за свою карьеру успел одержать 12 побед при двух поражениях. В смешанных единоборствах одна из побед была добыта нокаутом.
С начала 2017-го по ноябрь 2019-го он выступал под флагом Bellator, а затем присоединился к PFL.
Жизнь бросает тебе вызовы. Я очень опечален. Сегодня за 20 минут до нашего боя мне позвонили и сообщили, что один из моих подопечных, которого я обучал боксу, скончался. Я тихо вышел из раздевалки, нашел темную комнату и заплакал. Не мог поверить в это, слышал его голос в своей голове. Был в недоумении, прежде чем мне пришлось собраться, чтобы выполнить работу.Тренер Дерик Сантос