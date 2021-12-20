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14:33 20.12.2021

Скончался боец ММА Джордан Янг

боксер, трагедия Фото: Twitter/PFLMMA
Файтер промоушенов Bellator и PFL, американец Джордан Янг умер в возрасте 27 лет, сообщает Zakon.kz.

Трагическую весть сообщил тренер Джордана по боксу Дерик Сантос. Причина смерти пока неизвестна. Последний раз Джордан выходил в октагон на турнире PFL 28 октября, соперником был россиянин Омари Ахмедов, который досрочно проиграл американцу.

Джордан Янг за свою карьеру успел одержать 12 побед при двух поражениях. В смешанных единоборствах одна из побед была добыта нокаутом.

С начала 2017-го по ноябрь 2019-го он выступал под флагом Bellator, а затем присоединился к PFL.

Жизнь бросает тебе вызовы. Я очень опечален. Сегодня за 20 минут до нашего боя мне позвонили и сообщили, что один из моих подопечных, которого я обучал боксу, скончался. Я тихо вышел из раздевалки, нашел темную комнату и заплакал. Не мог поверить в это, слышал его голос в своей голове. Был в недоумении, прежде чем мне пришлось собраться, чтобы выполнить работу.Тренер Дерик Сантос
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