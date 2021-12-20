Скончался боец ММА Джордан Янг

Трагическую весть сообщил тренер Джордана по боксу Дерик Сантос. Причина смерти пока неизвестна. Последний раз Джордан выходил в октагон на турнире PFL 28 октября, соперником был россиянин Омари Ахмедов, который досрочно проиграл американцу.

Джордан Янг за свою карьеру успел одержать 12 побед при двух поражениях. В смешанных единоборствах одна из побед была добыта нокаутом.

С начала 2017-го по ноябрь 2019-го он выступал под флагом Bellator, а затем присоединился к PFL.