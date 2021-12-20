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16:34 20.12.2021

Выбрана культурная столица СНГ в 2022 году

снг, культура, столица, караколь, мид Фото: karakolcity.kg/Roman Arnold
Культурной столицей Содружества Независимых Государств в 2022 году станет город Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

Город Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики официально принял эстафету от города Душанбе Республики Таджикистан и станет культурной столицей Содружества в 2022 году.Пресс-служба МИД КР

Церемония объявления культурной столицы СНГ прошла 18 декабря в Государственном академическом театре оперы и балета им. С. Айни в Душанбе.

По словам советника посольства КР в РТ Медера Соорбекова, для Каракола 2022 год станет показательным во всех социальных и культурных аспектах.

Цель культурных столиц – развитие диалога и объединение культурных потенциалов стран Содружества.Пресс-служба МИД КР

Каракол (ранее носил название Пржевальск) является административным центром Иссык-Кульской области и четвертым по величине городом Кыргызстана. Расположен вблизи восточной оконечности озера Иссык-Куль, примерно в 150 км от кыргызско-китайской границы и в 380 км от столицы Бишкека.

Динара Халдарова
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