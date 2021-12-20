Выбрана культурная столица СНГ в 2022 году

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

Город Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики официально принял эстафету от города Душанбе Республики Таджикистан и станет культурной столицей Содружества в 2022 году. Пресс-служба МИД КР

Церемония объявления культурной столицы СНГ прошла 18 декабря в Государственном академическом театре оперы и балета им. С. Айни в Душанбе.

По словам советника посольства КР в РТ Медера Соорбекова, для Каракола 2022 год станет показательным во всех социальных и культурных аспектах.

Цель культурных столиц – развитие диалога и объединение культурных потенциалов стран Содружества. Пресс-служба МИД КР