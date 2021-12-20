Москва потратила на борьбу с коронавирусом 800 млрд рублей

Мэр Москвы ответил на ряд вопросов в интервью каналу «Россия 24».

Это сложно подсчитать вообще. Потому что очень много разных направлений. Конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета. Если все вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 – это недополученные доходы. Сергей Собянин

Кроме того, по словам главы города, самолечением занимаются около 80% госпитализированных. Они решили не обращаться к врачам, полагаясь лишь на себя.

Собянин обратил внимание на то, что задача города – не доводить заболевшего COVID-19 до тяжелого состояния и госпитализации. Лечить человека нужно на амбулаторном уровне, но для этого должно быть быстрое выявление заболевания.