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22:14 20.12.2021

Фируза Шарипова стала жертвой интернет-мошенников

бокс, жертва, мошенничество Фото: Instagram/sharipova_firuza
Чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова обманным путем лишилась определенной суммы денег, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская боксерша заказала новогоднюю елку через интернет. Но потом, как оказалось, Шарипова стала жертвой преступников-аферистов, передает allfight.

Меня только что развели на деньги интернет-мошенники. Я заказала елку в Instagram-магазине, оплатив 42 тыс., но в ответ получила нецензурные выражения о том, что меня обманули и что заказывать нужно в другом месте, ничего я не получу – ни елки, ни денег. Я буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы их нашли и они больше не обманывали других граждан.Чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова

Шарипова является чемпионкой мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях: второй полулегкой, легкой и первой полусредней.

Куандык Шынасилов
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