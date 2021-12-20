Фируза Шарипова стала жертвой интернет-мошенников

Казахстанская боксерша заказала новогоднюю елку через интернет. Но потом, как оказалось, Шарипова стала жертвой преступников-аферистов, передает allfight.

Меня только что развели на деньги интернет-мошенники. Я заказала елку в Instagram-магазине, оплатив 42 тыс., но в ответ получила нецензурные выражения о том, что меня обманули и что заказывать нужно в другом месте, ничего я не получу – ни елки, ни денег. Я буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы их нашли и они больше не обманывали других граждан. Чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова

Шарипова является чемпионкой мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях: второй полулегкой, легкой и первой полусредней.