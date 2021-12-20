22:36 20.12.2021
Врач-иммунолог рекомендует давать малышам витамины только одной группы
Фото: pixabay
Российский врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус назвал витамины, которые можно давать ребенку в возрасте одного года, передает Zakon.kz.
В эфире программы «Жить здорово!» доктор медицинских наук, завкафедрой факультетской педиатрии Московского факультета РГМУ им. Пирогова отметил, что для малышей в качестве профилактики единственными безопасными витаминами являются биологически активные вещества группы D. Остальные – после консультации с врачом.
Продеус уточнил, что все необходимые для детей вещества есть в грудном молоке и прикорме.
Там добавлены и железо, и витамин A, и витамин C, и нуклеотиды. Поэтому ребенку требуется только сбалансированное питание, фабричного производства прикорм, грудное молоко, любовь мамы и хороший педиатр рядом. Врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус
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