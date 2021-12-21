00:41 21.12.2021
Сильнейшая песчаная буря обрушилась на штат в Австралии
Фото: pixabay
Ветер со скоростью 109 км/час поднял на северо-западе австралийского штата Квинсленда поднял исполинские облака песка и оранжевой пыли, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, непогода в городе Булиа длилась всего 10 минут. После прошел дождь, который и очистил воздух от пыли.
Очевидцы утверждают, что это была крупнейшая на их памяти песчаная буря в штате. Люди прятались по домам, захлопнув все окна и двери. Данных о пострадавших не поступало, хотя местные жители готовились к худшему.
Метеорологи подтвердили, что песчаная буря была вызвана мощным штормовым ветром, который ударил по западной части Квинсленда.