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00:41 21.12.2021

Сильнейшая песчаная буря обрушилась на штат в Австралии

непогода Фото: pixabay
Ветер со скоростью 109 км/час поднял на северо-западе австралийского штата Квинсленда поднял исполинские облака песка и оранжевой пыли, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, непогода в городе Булиа длилась всего 10 минут. После прошел дождь, который и очистил воздух от пыли.

Очевидцы утверждают, что это была крупнейшая на их памяти песчаная буря в штате. Люди прятались по домам, захлопнув все окна и двери. Данных о пострадавших не поступало, хотя местные жители готовились к худшему.

Метеорологи подтвердили, что песчаная буря была вызвана мощным штормовым ветром, который ударил по западной части Квинсленда.

Елена Беляева
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