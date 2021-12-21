08:49 21.12.2021
Нутрициолог перечислила продукты, которые следует исключить из новогоднего меню
Фото: pixabay
От каких из популярных на новогоднем столе продуктов следует отказаться, рассказала нутрициолог Екатерина Муравская, передает Zakon.kz.
В беседе с РИА Новости она перечислила продукты из новогоднего меню, которые являются самыми вредными, а также объяснила, чем их лучше всего заменить.
В первую очередь, как отметила нутрициолог, нужно отказаться от «врагов стройной фигуры»: майонеза, колбас, сосисок, готового фарша и других полуфабрикатов.
Кроме того, в черный список попали мясные, рыбные и овощные консервы, крабовые палочки.
Магазинный майонез очень жирный, безумно калорийный. Заменить его можно, например, йогуртом, сметаной, густым мацони. Сыр можно, но в небольшом количестве. Лучше отдавать предпочтение более легким сортам сыра – адыгейскому, брынзе, тофу. Соления, острые соусы повышают аппетит и жажду, переев их, можно выпить много жидкости. Организму будет непросто справиться с большим объемом жидкости, да еще при обильном употреблении пищи.Екатерина Муравская
По ее словам, торты и пирожные с масляным кремом содержат много калорий, а вот суфле, желе, безе и мармелады – это относительно легкие праздничные десерты.
Желательно отказаться и от картофеля, жирных сортов мяса, салатов с сухариками и чипсами, белого хлеба и других изделий из пшеницы. Салаты лучше всего заправлять йогуртовыми соусами.Екатерина Муравская
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