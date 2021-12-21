Александр Лаврентьев рассказал, какие вопросы обсудят на встрече по Сирии в Нур-Султане

Сегодня мы открываем очередную, 17-ю, международную встречу по Сирии. В Нур-Султан уже прибыли представители практически всех делегаций. Сегодня нам предстоит достаточно насыщенная повестка дня. Собираемся обсудить те вопросы, которые представляют интерес по различным аспектам сирийского урегулирования. Прежде всего мы с представителями делегации Турции, Ирана, стран-соседей Ирака, Ливана, Иордании собираемся обсудить все те вопросы, которые позволят нам продвинуться вперед на пути сирийского урегулирования. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев

В частности, по его словам, участников не может не беспокоить то, что в последнее время активизировались террористические группировки, не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны.

Поэтому будут обсуждены варианты активизации противодействия террористическим группировкам и сопряжения усилий всех заинтересованных сторон.

Я думаю, только сообща мы можем противодействовать этому злу. Конечно же, мы рассмотрим вопрос создание условий для улучшения социально-экономической ситуации в Сирии. Этот вопрос сейчас выходит на первый план. Мы внимательно ознакомились с декабрьским докладом генерального секретаря ООН. Внешне, конечно, выглядит все очень замечательно, международное сообщество включилось активно в поддержку, но если посмотрим внимательно, то увидим, что за прошедшие полгода сделано не так много, как хотелось бы. Поэтому собираемся обсудить ситуацию по гуманитарной помощи в Сирии. Александр Лаврентьев

Другой не менее важный, по его словам, вопрос — возвращения сирийских беженцев.

Спецпредставитель напомнил, что совсем недавно в Сирии прошла очередная встреча штабов Сирии и России, из-за чего этому вопросу должен быть придан определенный импульс.

Собираемся привлечь внимание международного сообщества к этой теме. Тем более, что определенные подвижки со стороны западных стран есть. Для возвращения сирийских беженцев должны быть созданы соответствующие, достойные условия по их возвращению. Правительство Сирии принимает все усилия, чтобы эти условия создать, но нужно финансирование, чтобы люди могли жить в своих домах, которые, к сожалению, разрушены. Процесс идет, но не такими быстрыми темпами, как нам всем хотелось бы. Спецпредставитель президента России по Сирии

В ходе встречи также будут заслушаны доклады представителей рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.