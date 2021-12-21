Сотрудничество в ЦА – ключевая позиция внешнеполитической стратегии Казахстана

Как не раз отмечали многие эксперты, Центральная Азия представляет собой во многом сформировавшийся и самодостаточный социально-экономический и культурно-исторический комплекс с давними традициями сотрудничества и взаимодействия. Отношения Казахстана со странами ЦА всегда носили многогранный характер, так как связи между государствами сложились давно и затрагивают важнейшие сферы жизнедеятельности населяющих их народов.

Развитию тесных взаимоотношений между странами региона изначально способствовала возникшая после распада СССР геополитическая ситуация, поскольку и Россия, и Китай, и США не были еще так активно вовлечены в региональные процессы.

При непосредственном участии Казахстана с 1994 по 2005 год центрально-азиатскими республиками создано несколько интеграционных проектов: Единое экономическое пространство (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан), Центрально-Азиатское экономическое сообщество, Центрально-Азиатское сотрудничество (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан).

Узбекский вектор сотрудничества

Как отмечают эксперты Института мировой экономики и международных отношений РАН, экономическое и политическое взаимодействие Казахстана и Узбекистана становится важным фактором регионализации в Центральной Азии, а развитие экономического сотрудничества идет по всему спектру двусторонних отношений. По их мнению, совместные казахстанско-узбекские транспортные проекты могут стать частью международных транспортных коридоров, способствуя вовлечению республик в глобальные интеграционные проекты, прежде всего в выдвинутый Китаем план создания «Нового Шелкового пути».

Схожие внешние угрозы, исходящие прежде всего из соседнего Афганистана, обуславливают сближение Казахстана и Узбекистана в области обеспечения безопасности. Нур-Султан и Ташкент придерживаются многовекторного внешнеполитического курса, что обеспечивает им поддержку конкурирующих в регионе держав – как России, так и США.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Узбекистаном были установлены 23 ноября 1992 года.

Основополагающими международно-правовыми документами двусторонних отношений являются Договор о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан (от 31 октября 1998 года) и Договор о стратегическом партнерстве (от 14 июня 2013 года). В настоящее время имеется обширная договорно-правовая база, насчитывающая более 100 международных, межправительственных и межведомственных договоров.

Важный вопрос двусторонних отношений – завершение процесса демаркации государственной границы между двумя странами. Данная работа осуществляется на основании Договора между РК и РУ о казахстанско-узбекистанской государственной границе, подписанного президентами двух государств в Нур-Султане 16 ноября 2001 года, а после подписания Договора о точке стыка трех стран в ноябре 2017 года в Самарканде граница между Казахстаном и Узбекистаном признана полностью делимитированной.

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества в экономической сфере власти двух стран считают расширение и стимулирование прямых связей предпринимателей и административно-территориальных субъектов, упрощение порядка таможенного и пограничного оформления, эффективное использование транспортных коммуникаций и водноэнергетических ресурсов, кооперацию в области взаимных инвестиций, свободное передвижение капиталов и рабочей силы, переработку и доставку сельскохозяйственной продукции.

С 2016 по 2019 год товарооборот между государствами вырос с 1,8 млрд до 4,1 млрд долларов. По этому показателю Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Узбекистана, уступая Китаю и России.

В 2020 году из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса товарооборот между двумя государствами сократился. Выйти на привычный уровень двусторонней торговли государствам удалось в течение 2021 года.

Основной экспортной продукцией Казахстана выступают продовольственные товары, металлы, энергоносители, крупный рогатый скот, нефтепродукты, химическая продукция и строительные материалы. Узбекистан поставляет в Казахстан плодоовощную продукцию, текстиль, черные и цветные металлы, машины, химическую продукцию и пластмассы, строительные материалы.

В Узбекистане казахстанскими инвесторами реализуется более 10 проектов на общую сумму 37,9 млн долларов, которые планируют завершить уже в 2022 году.

Положительную динамику развития казахстанско-узбекских взаимоотношений оценили главы государств в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Казахстан в декабре 2021 года. По итогам визита была подписана Декларация между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях, а также целый ряд двусторонних документов.

Взаимоотношения с Кыргызстаном

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Казахстаном установлены 15 октября 1992 года.

За последние 30 лет двумя странами подписано около 180 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, наиболее значимыми из которых являются Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года.

Оба государства имеют схожий внешнеполитический курс, ввиду чего их позиции на региональной и мировой арене очень близки. Казахстан и Кыргызстан являются членами многих международных организаций, в рамках которых тесно взаимодействуют. В их числе ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС, ШОС и Организация тюркских государств.

С момента установления независимости Казахстан занял лидирующие позиции в числе основных инвесторов кыргызской экономики. Доля Казахстана в данном направлении составляет около 8%. Общее количество инвестиций только за последние 15 лет превысило отметку в 1 млрд долларов.

Сейчас в Кыргызстане активно работает около 340 компаний, имеющих казахстанский капитал. С кыргызской стороны на казахстанском рынке имеют возможность работать 247 фирм и организаций.

Предприятия с казахстанским капиталом в Кыргызстане в основном сосредоточены в финансовой сфере, добыче полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов, торговле, транспорте и связи, строительстве и ремонтной сфере.

Кыргызские предприятия в Казахстане заняты в сферах оптовой и розничной торговли, строительства, продажи автомобилей, разведения крупного рогатого скота, выращивания зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство, изготовления хлопчатобумажных нитей.

Товарооборот между странами вырос до 800 млн долларов, и все идет к тому, что уже в ближайшее время этот показатель превысит 1 млрд.

Казахстан тесно взаимодействует с Кыргызстаном и в области совместного использования трансграничных рек. В частности, это касается бассейна рек Шу и Талас. Странами сформирована совместная комиссия по использованию водохозяйственных межгосударственных сооружений.

В этом направлении Казахстан за последние 10 лет выделил Кыргызстану более 1 млрд тенге в качестве финансовой помощи, направленной на содержание инфраструктуры, сохранение в исправности всех задействованных объектов и оборудования. Дополнительно Казахстан оказывает финансовую помощь в рамках процесса по рекультивации урановых хвостохранилищ.

Казахстанско-таджикские отношения

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Казахстаном были установлены 7 января 1993 года.

Казахстанско-таджикское партнерство строилось в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Между странами успешно развивается взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Основными документами, регулирующим главные направления отношений Таджикистана с Казахстаном, считаются Договор об основах отношений между государствами от 12 января 1993 года, Декларация о дальнейшем развитии отношений и Договор о стратегическом сотрудничестве, подписанный в 2015 году.

Стороны сформировали внушительную договорно-правовую базу, в рамках которой подписано 80 двусторонних соглашений и договоров.

Казахстан занимает второе место в общем объеме внешнеторгового оборота Таджикистана.

В 2019 году торговый оборот между Казахстаном и Таджикистаном достиг 957,5 млн долларов, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В 2020 году внешнеторговый оборот между Казахстаном и Таджикистаном составил 9,7 млн долларов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Экспорт из Казахстана в Таджикистан достиг 757,5 млн долларов и составил 24% от общего объема таджикского импорта.

После серии двусторонних переговоров в 2021 году страны достигли договоренности об увеличении товарооборота между государствами до уровня в 2 млрд долларов в течение последующих пяти лет.

Приоритетными направлениями экономического сотрудничества между государствами являются: горнодобывающая промышленность, цветная металлургия, машиностроительный сектор, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникации.

Основные статьи поставки товаров из Таджикистана – электроэнергия, хлопок, алюминий и изделия из него, руды, шлак и зола, плодоовощная продукция, текстильные материалы. Из Казахстана в Таджикистан поставляются зерно и мучные изделия, жиры и масла животного и растительного происхождения, соль, сера, мыло, поверхностно-активные органические вещества и штукатурные материалы. В достаточно больших объемах ввозятся нефтепродукты, прокаты черных металлов, продукция неорганической химии.

Оба государства сотрудничают в совместном использовании водных ресурсов региона. Казахстан особый интерес проявляет к богатым водно-энергетическим ресурсам Таджикистана, потенциал которых на взаимовыгодной основе может быть использован в национальных интересах всех государств Центральной Азии.