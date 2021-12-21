Глава ДП ВКО рассказал подробности хулиганства, совершенного полицейским

Подробнее информацию прокомментировал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев в Facebook.

В ноябре нам стало известно о неправомерных действиях полицейского ОП Тарбагатайского района, который, находясь вне службы, допустил конфликт с ранее знакомым жителем этого же района и тем самым совершил в отношении него хулиганские действия. На этот факт мы отреагировали незамедлительно. В тот же день указанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Сагат Мадиев

Ведется досудебное расследование по ст. 293 УК РК — хулиганство.

По словам главы департамента, со службы уволили еще трех сотрудников указанного отдела полиции, которые своевременно не приняли должных мер для регистрации конфликта в установленном порядке.

Кроме того, заместителя начальника по кадровой политике освободили от занимаемой должности, а к строгой дисциплинарной ответственности привлекли руководство районного отдела.