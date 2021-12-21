13:34 21.12.2021
Глава ДП ВКО рассказал подробности хулиганства, совершенного полицейским
Фото: Пресс-служба департамента полиции Алматы
Полицейский в ВКО развязал конфликт с жителем Тарбагатайского района. Его и еще трех сотрудников отдела, которые сразу не зарегистрировали факт хулиганства, уволили, передает Zakon.kz.
Подробнее информацию прокомментировал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев в Facebook.
В ноябре нам стало известно о неправомерных действиях полицейского ОП Тарбагатайского района, который, находясь вне службы, допустил конфликт с ранее знакомым жителем этого же района и тем самым совершил в отношении него хулиганские действия. На этот факт мы отреагировали незамедлительно. В тот же день указанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.Сагат Мадиев
Ведется досудебное расследование по ст. 293 УК РК — хулиганство.
По словам главы департамента, со службы уволили еще трех сотрудников указанного отдела полиции, которые своевременно не приняли должных мер для регистрации конфликта в установленном порядке.
Кроме того, заместителя начальника по кадровой политике освободили от занимаемой должности, а к строгой дисциплинарной ответственности привлекли руководство районного отдела.
Департаментом полиции ВКО принимаются необходимые меры по укреплению законности и служебной дисциплины среди личного состава. К должностным лицам, допускающим проступки, а также обоснованную критику со стороны общественности, принимаются самые строгие меры дисциплинарного воздействия. Это наша принципиальная позиция.Сагат Мадиев