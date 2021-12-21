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Законодательство РК
15:15 21.12.2021

Массовое ДТП с участием 18 машин в центре Москвы попало на видео

москва, дтп, массовое, видео Фото: Zakon.kz
В Москве произошло массовое ДТП с участием 18 машин, передает Zakon.kz.

Видео с места аварии опубликовали в различных Telegram-каналах.

По данным iz.ru, ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в центре Москвы.

Среди машин, попавших в аварию - автомобиль с дипломатическими номерами. Также в аварию попали иномарки Kia, машина такси и микроавтобус.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Ford Explorer.

Возможным виновником аварии мог быть 34-летний Павел Середнев, находившийся за рулем микроавтобуса. Полиция оформила протокол в отношении мужчины, - говорится в сообщении издания.
Динара Халдарова
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