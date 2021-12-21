15:15 21.12.2021
Массовое ДТП с участием 18 машин в центре Москвы попало на видео
Фото: Zakon.kz
Видео с места аварии опубликовали в различных Telegram-каналах.
По данным iz.ru, ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в центре Москвы.
Среди машин, попавших в аварию - автомобиль с дипломатическими номерами. Также в аварию попали иномарки Kia, машина такси и микроавтобус.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Ford Explorer.
Возможным виновником аварии мог быть 34-летний Павел Середнев, находившийся за рулем микроавтобуса. Полиция оформила протокол в отношении мужчины, - говорится в сообщении издания.