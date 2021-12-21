Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение

Накануне соратник экс-президента Бекболот Талгарбеков сообщил, что с Аскара Акаева сняты все обвинения — уголовное дело в отношении экс-президента прекращено за отсутствием состава преступления. Следствием установлено, что ни он, ни его близкие не брали деньги из проекта «Кумтор».

Sputnik Кыргызстан пишет, что ГКНБ республики назвал эту информацию недостоверной.

Лица, не имеющие отношения к проводимому расследованию и не владеющие достоверной информацией по делу, умышленно вводят общественность в заблуждение ради банального самопиара. Пресс-служба ГКНБ КР

ГКНБ подчеркивает, что расследование не просто продолжается – Акаеву предъявлено новое обвинение по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003-м.

Аскар Акаев полностью признал свою вину в совершении преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в Бишкек. Пресс-служба ГКНБ КР

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие факты преступлений, связанных с реализацией проекта «Кумтор». По окончании следствия действиям фигурантов дела будет дана соответствующая юридическая оценка.

Аскар Акаев покинул Кыргызстан в 2005 году после «Тюльпановой революции» и с тех пор не приезжал на родину. В августе текущего года его доставили в Бишкек для дачи показаний по делу о месторождении Кумтор. Второй раз на допрос он явился 14 декабря.