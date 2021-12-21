16:50 21.12.2021
BMW смяло после столкновения с деревом в Алматы
Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на Кульджинском тракте, не доезжая проспекта Рыскулова. Водитель BMW 3, двигаясь в северном направлении, не справился с управлением и вылетел на обочину. Перелетев через бордюр, автомобиль врезался в дерево.
Несколько частей разрушенного дерева вылетели в сторону припаркованных около ресторана автомобилей, тем самым принеся ущерб имуществу.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадал лишь водитель BMW, его госпитализировали с различными травмами, состояние оценивается как очень тяжелое.
Фото: Zakon.kz
На месте также работали спасатели, которые лишь с помощью спецсредств смогли вытащить пострадавшего водителя.
Фото: Zakon.kz
В обоих направлениях образовалась пробка.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz