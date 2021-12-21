BMW смяло после столкновения с деревом в Алматы

ДТП произошло на Кульджинском тракте, не доезжая проспекта Рыскулова. Водитель BMW 3, двигаясь в северном направлении, не справился с управлением и вылетел на обочину. Перелетев через бордюр, автомобиль врезался в дерево.

Фото: Zakon.kz

Несколько частей разрушенного дерева вылетели в сторону припаркованных около ресторана автомобилей, тем самым принеся ущерб имуществу.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал лишь водитель BMW, его госпитализировали с различными травмами, состояние оценивается как очень тяжелое.

Фото: Zakon.kz

На месте также работали спасатели, которые лишь с помощью спецсредств смогли вытащить пострадавшего водителя.

Фото: Zakon.kz

В обоих направлениях образовалась пробка.