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Законодательство РК
16:50 21.12.2021

BMW смяло после столкновения с деревом в Алматы

ДТП, пострадавшие Фото: Zakon.kz
Фрагменты автомобиля из-за удара разлетелись на несколько десятков метров, передает Zakon.kz.

ДТП произошло на Кульджинском тракте, не доезжая проспекта Рыскулова. Водитель BMW 3, двигаясь в северном направлении, не справился с управлением и вылетел на обочину. Перелетев через бордюр, автомобиль врезался в дерево.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Несколько частей разрушенного дерева вылетели в сторону припаркованных около ресторана автомобилей, тем самым принеся ущерб имуществу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал лишь водитель BMW, его госпитализировали с различными травмами, состояние оценивается как очень тяжелое.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте также работали спасатели, которые лишь с помощью спецсредств смогли вытащить пострадавшего водителя.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В обоих направлениях образовалась пробка.

ДТП

Фото: Zakon.kz

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