Президент ЮАР выздоровел от COVID-19 и вернулся к работе

По информации Global Times, 69-летний Сирил Рамафоса вернулся к исполнению обязанностей и собирается принять участие в заседании кабинета министров 22 декабря.

Он почувствовал себя плохо 12 декабря после посещения поминальной службы в Кейптауне.

Глава ЮАР вновь обратился к жителям с просьбой вакцинироваться, носить маски и соблюдать дистанцию. Сам Рамафоса прошел полный курс вакцинации.

ЮАР является наиболее пострадавшей от коронавируса страной на континенте. По официальным данным, в республике было зарегистрировано более 3,3 млн случаев заражения и более 90 тыс. летальных исходов.