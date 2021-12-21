Автоледи, сбившей насмерть маму с дочерью в Актау, грозит до 10 лет

Авария произошла прямо на пешеходном переходе, передает Astana TV.

Девушка от полученных травм скончалась на месте, за жизнь девочки полтора часа боролись врачи детской областной больницы. К сожалению, безуспешно.

Трагедия произошла около полуночи. Мать и ребенок шагнули на зебру и сразу попали под удар. Судя по видео, иномарка протащила пострадавших более 10 метров.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 4 УК РК. Ведется расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пятилетнюю девочку в состоянии клинической смерти доставили в детскую больницу. У ребенка диагностировали разрыв внутренних органов. Пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева

Медики экстренно провели операцию, однако спустя 1,5 часа малышка скончалась на операционном столе.

Ушили печень, желудок, провели массивную гимотрансифузию, переливание крови, но, несмотря на все это лечение, не удалось спасти ребенка. Состояние клинической смерти, в сознании не была, отеки, синяки, живот напряженный. Открываем, а он полный крови. Тяжелые травмы, несовместимые с жизнью получила девочка. Заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной детской больницы Курман Кайранов

За рулем иномарки находилась 42-летняя жительница Актау. По словам полицейских, она была трезва. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Женщине грозит от пяти до 10 лет колонии.