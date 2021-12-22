Казахстан увеличит добычу нефти к 2030 году – Магзум Мирзагалиев

По словам Мирзагалиева, в нефтяной отрасли по итогам 2021 года объем добычи нефти ожидается на уровне 85,7 млн тонн, экспорт – 67,6 млн тонн.

Согласно плану, добыча нефти в стране будет расти и достигнет к 2030 году 104,2 млн тонн. Министр энергетики РК

Он добавил, что достижение планового показателя по добыче нефти будет обеспечено за счет ряда проектов – это проект будущего расширения на ТШО, благодаря которому добыча нефти будет увеличена на 12 млн тонн в год (действующая добыча – 28 млн тонн); проект поддержания полки добычи месторождения Карачаганак, благодаря которому добыча нефти сохранится на уровне 11-12 млн тонн в год (действующая добыча – 11,6 млн тонн). Также строительство газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган позволит производить 3 млрд м3 товарного газа и увеличить добычу нефти с 16 до 20 млн тонн в год. Вдобавок начата работа по проекту разработки месторождений Хазар и Каламкас-море на Каспии, которые уже к 2028 году позволят добывать 4 млн тонн нефти в год.

При этом министр рассказал об объемах переработки нефти.

По итогам 2021 года объем переработки нефти ожидается на уровне 17,1 млн тонн, производство нефтепродуктов – 13,1 млн тонн. Из основных видов нефтепродуктов по итогам текущего года производство бензина прогнозируется в объеме 4,7 млн тонн, дизельного топлива – 4,8 млн тонн, мазута – 2,4 млн тонн, битума – 933 тыс. тонн и авиакеросина – 600 тыс. тонн. Магзум Мирзагалиев

Глава ведомства напомнил, что с августа по октябрь этого года на рынке горюче-смазочных материалов образовался дефицит дизельного топлива. В связи с этим для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом был принят ряд мер. Так, был введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, который действует до 21 мая 2022 года; перенесен плановый ремонт на АНПЗ на 2022 год; сдвинут ремонт на ПНХЗ с сентября на ноябрь 2021 года; осуществлен импорт дизельного топлива с НПЗ РФ в объеме 281 тыс. тонн.