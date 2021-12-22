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Законодательство РК
17:30 22.12.2021

Участники Астанинского процесса призвали наращивать объемы гуманитарной помощи Сирии

Астанинский процесс, переговоры, гумпомощь Фото: pexels
Участники Астанинского процесса по Сирии заявили о необходимости увеличения гуманитарной помощи сирийцам. Об этом они указали в совместном заявлении по итогам очередного раунда переговоров, передает корреспондент Zakon.kz.

Директор департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК Онталап Оналбаев, зачитывая совместное заявление по итогам встречи представителей Ирана, России и Турции, озвучил, что стороны указали на необходимость увеличения гуманитарной помощи сирийцам.

Участники вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием коронавируса, которая в значительной степени осложняет работу системы здравоохранения в Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку. Все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, были отвергнуты. Была подчеркнута необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. Стороны приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2585 (2021) от 9 июля 2021 года, подтвердив свою решимость способствовать ее полному выполнению.Онталап Оналбаев

Как он добавил, для поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования участники встречи призывают международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Оксана Скибан
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