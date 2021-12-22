18:00 22.12.2021
С помощью дрона пытались передать телефоны осужденным – КУИС
Фото: Zakon.kz
За год зафиксировано два случая, когда заключенным с помощью дронов пытались передать мобильные телефоны, сообщил на брифинге председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК Жанат Ешмагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.
Актуальная проблема для уголовно исполнительной системы – наличие запрещенных предметов. Как правило, это средства мобильной связи, наркотики, алкоголь, колюще-режущие предметы. Пути проникновения различные. Председатель КУИС МВД РК Жанат Ешмагамбетов
В основном, по его словам, запрещенные предметы пытаются передать путем перебросок через ограждения колоний.
Он добавил, что техническое состояние учреждений не везде соответствует нормам – высота внешних ограждений должна быть 6 метров, 50 метров отступ от внешнего периметра.
Также глава КУИС уточнил, что не везде установлено рентген-досмотровое оборудование.
В числе других путей попадания запрещенных предметов – доставка через посылки, бандероли от родственников, через транспорт, который попадает на производственную зону учреждения.
Еще один путь, мы честно признаем, это предательство наших сотрудников, когда они сами проносят запрещенные предметы. Мы активно со службой собственной безопасности работаем, проверяем. За этот год порядка 9 сотрудников были на этом задокументированы, все они уволены по отрицательным основаниям. За год два случая уже зафиксировано, когда дронами пытались передать (запрещенные предметы. – Прим. ред.). Квадрокоптером пытались передать мобильные средства связи, но нам удалось предотвратить. Но, в целом, ничего необычного нет: средства мобильной связи, наркотики, алкоголь. Маскируют под продукты питания, в предметах одежды передают, в тюбиках из-под зубной пасты, в лекарствах, в витаминах, книгах и так далее. Председатель КУИС МВД РК