С помощью дрона пытались передать телефоны осужденным – КУИС

Актуальная проблема для уголовно исполнительной системы – наличие запрещенных предметов. Как правило, это средства мобильной связи, наркотики, алкоголь, колюще-режущие предметы. Пути проникновения различные. Председатель КУИС МВД РК Жанат Ешмагамбетов

В основном, по его словам, запрещенные предметы пытаются передать путем перебросок через ограждения колоний.

Он добавил, что техническое состояние учреждений не везде соответствует нормам – высота внешних ограждений должна быть 6 метров, 50 метров отступ от внешнего периметра.

Также глава КУИС уточнил, что не везде установлено рентген-досмотровое оборудование.

В числе других путей попадания запрещенных предметов – доставка через посылки, бандероли от родственников, через транспорт, который попадает на производственную зону учреждения.