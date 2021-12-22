Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:43 22.12.2021

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение Казахстан Фото: pixabay
Синоптики предупредили о метели и гололеде 23 декабря, сообщает Zakon.kz

По информации метеорологов, 23 декабря на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Караганде ожидаются гололед, низовая метель.

В Жезказгане ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью порывы 18 м/с.

На северо-западе и юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области – туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на востоке, днем на юге области 15-20 м/с.

В Нур-Султане временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. РГП «Казгидромет»

В Кокшетау ожидается гололед.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Сохраняется ветер северо-западный, западный, днем в центре области 15-20 м/с.

В Кызылорде ожидается гололед. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный с переходом на восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Актау ожидается гололед. Ветер северный с переходом на восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на востоке и юге Алматинской области ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 17-22 м/с.

На севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, на западе области 15-20 м/с.

В Актобе ожидается низовая метель.

На севере, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестане утром и днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Данияр Кунафин
Казгидромет Казахстан
В адрес президента продолжают поступать поздравления
21.12.2021
Министр экологии прокомментировал розовый дым в Усть-Каменогорске
21.12.2021
В WhatsApp появится новая функция
21.12.2021
Адвокат стала обвиняемой – в ДП обещали разобраться с ошибкой
21.12.2021
Машина сбила сразу трех пешеходов в Алматы – один погиб
21.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости