19:21 22.12.2021
Спасатели Алматинской области помогли водителю выбраться из снежного плена
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
На 92 км трассы Ушарал — Достык в снежном плену оказался водитель легкового авто, ему помогли спасатели, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС области, на место вызова незамедлительно выехали три спасателя оперативно-спасательного отряда.
К обеду автомобиль из снежного заноса был отбуксирован на очищенный участок автодороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался.Пресс-служба ДЧС области
В ведомстве напомнили, что данный участок дороги был закрыт для всех видов автотранспорта 22 декабря в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость).
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