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Законодательство РК
19:21 22.12.2021

Спасатели Алматинской области помогли водителю выбраться из снежного плена

спасатели, авто, снежный занос Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
На 92 км трассы Ушарал — Достык в снежном плену оказался водитель легкового авто, ему помогли спасатели, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС области, на место вызова незамедлительно выехали три спасателя оперативно-спасательного отряда.

К обеду автомобиль из снежного заноса был отбуксирован на очищенный участок автодороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался.Пресс-служба ДЧС области

В ведомстве напомнили, что данный участок дороги был закрыт для всех видов автотранспорта 22 декабря в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость).

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ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями.

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Анастасия Московчук
МЧС РК Алматинская область
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