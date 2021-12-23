Новогоднюю елку запустили на ракете в Калифорнии

Авторы канала запустили рождественскую елку в небо, привязав ее к ракетному двигателю.

По данным издания Ferra.ru, в эксперименте участвовали инженеры, работающие в аэрокосмической промышленности.

Небольшой твердотопливный ракетный двигатель позволил елке взлететь на высоту 88 метров над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Стоит отметить, у инженеров получилось это сделать не с первой попытки, а только с четвертой.