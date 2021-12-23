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09:43 23.12.2021

Новогоднюю елку запустили на ракете в Калифорнии

США эксперимент Фото: Скриншот видео
YouTube-канал BPS Space опубликовал видео своего безумного эксперимента, сообщает Zakon.kz.

Авторы канала запустили рождественскую елку в небо, привязав ее к ракетному двигателю.

По данным издания Ferra.ru, в эксперименте участвовали инженеры, работающие в аэрокосмической промышленности.

Небольшой твердотопливный ракетный двигатель позволил елке взлететь на высоту 88 метров над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Стоит отметить, у инженеров получилось это сделать не с первой попытки, а только с четвертой.

Также авторы ролика хотят продать все украшения с запущенного дерева на аукционе, который состоится в январе 2022 года. Все деньги отправят в Американский фонд предотвращения самоубийств.

Анастасия Московчук
США
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