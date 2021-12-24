Назван продукт способный избавить от приступов гипертонии

Людям, у которых есть проблемы с давлением, ученые рекомендуют добавить этот продукт в свой ежедневный рацион, передает Daily Express.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации рассказали о результатах наблюдений за двумя группами пациентов.

Все пациенты страдали повышенным давлением и диабетом второго типа. Они были разделены на две группы: первая придерживалась диеты с большим количеством углеводов и низким содержанием жира. Вторая группа получала ещё и фисташки.

Наблюдая за добровольцами, эксперты выяснили, что фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

Фисташки, объяснили они, содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает уменьшить давление.