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01:42 24.12.2021

Назван продукт способный избавить от приступов гипертонии

Приступы гипертонии Фото: pixabay
Исследователи Американской кардиологической ассоциации установили, что фисташки при включении в рацион помогают в борьбе с гипертонией, сообщает Zakon.kz.

Людям, у которых есть проблемы с давлением, ученые рекомендуют добавить этот продукт в свой ежедневный рацион, передает Daily Express.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации рассказали о результатах наблюдений за двумя группами пациентов.

Все пациенты страдали повышенным давлением и диабетом второго типа. Они были разделены на две группы: первая придерживалась диеты с большим количеством углеводов и низким содержанием жира. Вторая группа получала ещё и фисташки.

Наблюдая за добровольцами, эксперты выяснили, что фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

Фисташки, объяснили они, содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает уменьшить давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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