Назван продукт способный избавить от приступов гипертонии
Людям, у которых есть проблемы с давлением, ученые рекомендуют добавить этот продукт в свой ежедневный рацион, передает Daily Express.
Специалисты Американской кардиологической ассоциации рассказали о результатах наблюдений за двумя группами пациентов.
Все пациенты страдали повышенным давлением и диабетом второго типа. Они были разделены на две группы: первая придерживалась диеты с большим количеством углеводов и низким содержанием жира. Вторая группа получала ещё и фисташки.
Наблюдая за добровольцами, эксперты выяснили, что фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.
Фисташки, объяснили они, содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает уменьшить давление.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.