11:35 24.12.2021
Нетрезвого директора школы подозревают в наезде на ученицу в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
В Костанайской области совершен наезд на 14-летнюю девушку, в котором подозревают директора школы, передает Zakon.kz.
В областном департаменте полиции сообщили, что инцидент произошел 20 декабря в с. Торгай Жангельдинского района на пересечении улиц Мауленова – Кулжанова.
62-летний водитель на Volkswagen Polo совершил наезд на 14-летнюю местную жительницу, которая с ушибами была доставлена в районную больницу. По результатам освидетельствования у водителя выявлена легкая степень алкогольного опьянения.Пресс-служба ДП Костанайской области
По факту ДТП ведется досудебное расследование по ст. 345 УК РК.
Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Костанайской области
В управлении здравоохранения области рассказали о состоянии пострадавшей.
Диагноз подростка: ушиб мягких тканей правой ягодичной области, испуг. Она была доставлена в Джангельдинскую районную больницу, обследована и отпущена домой. Повреждений и травм нет.Пресс-служба УЗ Костанайской области
Как сообщили в областном управлении образования, школьница находится у себя дома.
По информации департамента полиции, в отношении директора школы им. Ш. Уалиханова проводятся следственные действия. По итогам будет принято процессуальное решение.Пресс-служба УО Костанайской области
Также в ведомстве уточнили, что в настоящее время директор находится на больничном.
После того, как директор выйдет с больничного, вопрос будет рассмотрен на совете по этике, он будет уволен с занимаемой должности.Пресс-служба УО Костанайской области