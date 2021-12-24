Нетрезвого директора школы подозревают в наезде на ученицу в Костанайской области

В областном департаменте полиции сообщили, что инцидент произошел 20 декабря в с. Торгай Жангельдинского района на пересечении улиц Мауленова – Кулжанова.

62-летний водитель на Volkswagen Polo совершил наезд на 14-летнюю местную жительницу, которая с ушибами была доставлена в районную больницу. По результатам освидетельствования у водителя выявлена легкая степень алкогольного опьянения. Пресс-служба ДП Костанайской области

По факту ДТП ведется досудебное расследование по ст. 345 УК РК.

Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП Костанайской области

В управлении здравоохранения области рассказали о состоянии пострадавшей.

Диагноз подростка: ушиб мягких тканей правой ягодичной области, испуг. Она была доставлена в Джангельдинскую районную больницу, обследована и отпущена домой. Повреждений и травм нет. Пресс-служба УЗ Костанайской области

Как сообщили в областном управлении образования, школьница находится у себя дома.

По информации департамента полиции, в отношении директора школы им. Ш. Уалиханова проводятся следственные действия. По итогам будет принято процессуальное решение. Пресс-служба УО Костанайской области

Также в ведомстве уточнили, что в настоящее время директор находится на больничном.