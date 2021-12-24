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18:20 24.12.2021

Ревакцинацию четвертой дозой могут ввести в Австрии

ревакцинация в Австрии Фото: Zakon.kz
Национальный совет по вакцинации рассматривает возможность введения ревакцинации для медицинских и других ключевых работников. Это будет четвертая по счету прививка, сообщает Zakon.kz.

По информации Reuters, разговоры о возможном введении ревакцинации идут на фоне всплеска заболеваний «омикрон-штаммом» COVID-19.

Тем не менее, ученые пока не имеют достаточных данных для того, чтобы рекомендовать очередную вакцинацию.

Научных данных недостаточно для того, чтобы рекомендовать более широкое применение четвертых прививок.

Ввиду надвигающейся волны «омикрона» четвертая вакцинация может быть предложена в зонах повышенного риска, например, для медицинского персонала, подвергшегося воздействию, и в системно критических районах через шесть месяцев после третьей вакцинации.Национальный совет по вакцинации

С 27 декабря в стране снова ужесточат карантин, чтобы замедлить распространение нового штамма. В ноябре правительство объявило об обязательной вакцинации для всех жителей.

Данияр Кунафин
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