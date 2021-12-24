Актера из фильма «Один дома» обвинили в домашнем насилии

Девина Ретрея задержала полиция в Оклахоме, но вскоре его отпустили под залог в 25 тысяч долларов, передает USA Today.

Ему предъявили несколько обвинений.

В показаниях свидетелей говорится, что Ретрей начал душить свою девушку в гостинице после ссоры в баре. Актер отрицает обвинения.

Комедийный фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил Маколей Калкин.