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23:38 24.12.2021

Актера из фильма «Один дома» обвинили в домашнем насилии

Актера обвинили в домашнем насилии Фото: Instagram/devinratray
Девин Ретрей, сыгравший роль Базза — старшего брата Кевина Маккалистера, отвергает обвинения, сообщает Zakon.kz.

Девина Ретрея задержала полиция в Оклахоме, но вскоре его отпустили под залог в 25 тысяч долларов, передает USA Today.

Ему предъявили несколько обвинений.

В показаниях свидетелей говорится, что Ретрей начал душить свою девушку в гостинице после ссоры в баре. Актер отрицает обвинения.

Комедийный фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил Маколей Калкин.

Данияр Кунафин
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