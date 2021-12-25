Казахстанский супертяж побил аргентинского «Покемона» на вечере бокса в Москве

Он выступил на вечере бокса в Москве, где встретился с аргентинцем Пабло Фариасом по прозвищу «Покемон», передает Sports.kz.

Бой в супертяжелом весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Семенова единогласным решением судей.

Рефери снял с казахстанца один балл за то, что он шел головой вперед. Но на исход поединка кардинальным образом это не повлияло.

Данила Семенов одержал пятую победу в своей профессиональной карьере, а Пабло Фариас потерпел шестое поражение.