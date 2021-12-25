Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:34 25.12.2021

Казахстанский супертяж побил аргентинского «Покемона» на вечере бокса в Москве

Казахстанский и аргентинский боксеры в Москве Фото: Twitter/Club Camioneros
Казахстанский боксер Данила Семенов провел на профи-ринге пятый бой, сообщает Zakon.kz.

Он выступил на вечере бокса в Москве, где встретился с аргентинцем Пабло Фариасом по прозвищу «Покемон», передает Sports.kz.

Бой в супертяжелом весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Семенова единогласным решением судей.

Рефери снял с казахстанца один балл за то, что он шел головой вперед. Но на исход поединка кардинальным образом это не повлияло.

Данила Семенов одержал пятую победу в своей профессиональной карьере, а Пабло Фариас потерпел шестое поражение.

Константин Вноровский
Россия Аргентина Казахстан Москва
Топ-4 знаков зодиака, которым не везет в любви – что с ними не так
24.12.2021
Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2022 году
24.12.2021
Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы
24.12.2021
Врач назвала причины раннего появления седины
24.12.2021
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменили в Казахстане
24.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости