Извержение вулкана на острове Пальма завершилось спустя три месяца

О завершении извержения сообщил официальный представитель правительства Канарских островов Хулио Перес, передает агентство EFE.

Перес уточнил, что научный комитет определил последний день извержения – 13 декабря. Однако ученые и власти решили подождать еще одну неделю перед тем, как разрешить жителям вернуться домой.

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За это время эвакуировали более семи тысяч человек. Сотрудники Института вулканологии Канарских островов предполагали, что извержение будет длиться от 24 до 84 дней.