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19:57 25.12.2021

Извержение вулкана на острове Пальма завершилось спустя три месяца

Вулкан на Канарских островах Фото: pixabay
Извержение на острове началось 19 сентября. Лава уничтожила более 2,5 тысяч зданий и покрыла более 1241 гектара территории, сообщает Zakon.kz.

О завершении извержения сообщил официальный представитель правительства Канарских островов Хулио Перес, передает агентство EFE.

Перес уточнил, что научный комитет определил последний день извержения – 13 декабря. Однако ученые и власти решили подождать еще одну неделю перед тем, как разрешить жителям вернуться домой.

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За это время эвакуировали более семи тысяч человек. Сотрудники Института вулканологии Канарских островов предполагали, что извержение будет длиться от 24 до 84 дней.

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