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08:39 26.12.2021

В районе Фиджи произошло сразу четыре землетрясения – магнитуда до 5,9

Землетрясение на острове Фото: pixabay
Четыре землетрясения были зафиксированы сейсмологами в Тихом океане в районе островов Фиджи, сообщает Zakon.kz.

Как передает геологическая служба США (USGS), эпицентры подземных толчков располагались между островами Самоа, Тонга, Фиджи и Вануату.

Магнитуда подземных толчков составила 4,6, 5,0, 5,4 и 5,9. Очаг залегал на глубине 200-500 км.

Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Константин Вноровский
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