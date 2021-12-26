08:39 26.12.2021
В районе Фиджи произошло сразу четыре землетрясения – магнитуда до 5,9
Фото: pixabay
Четыре землетрясения были зафиксированы сейсмологами в Тихом океане в районе островов Фиджи, сообщает Zakon.kz.
Как передает геологическая служба США (USGS), эпицентры подземных толчков располагались между островами Самоа, Тонга, Фиджи и Вануату.
Магнитуда подземных толчков составила 4,6, 5,0, 5,4 и 5,9. Очаг залегал на глубине 200-500 км.
Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.