Врач перечислил, какие игрушки не стоит дарить ребенку на Новый год

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости объяснил, как распознать некачественные игрушки.

Мы знаем много неприятных историй с детскими магнитными конструкторами, когда ребенок глотает детали, шарики, в пищеводе они соединяются и создают большую опасность для жизни. В этой связи опасны любые конструкторы с мелкими, а также острыми деталями. Маленькие дети все тянут в рот, и это надо учитывать при выборе игрушек. Специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников

Специалист также предостерег родителей, которые собираются подарить малышу детский наборов для опытов. Вещества в таких наборах, по словам Тяжельникова, не опасны сами по себе, но, если их использовать не по инструкции, могут быть неприятности.

Популярны летающие и стреляющие игрушки, которые также могут быть травмоопасными. Безусловно, развивающие игры полезны, но играть в них нужно вместе с ребенком, держа ситуацию под контролем. Специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников

Он добавил, что распознать некачественную игрушку можно по резкому химическому запаху и ярко-ядовитым расцветкам. А для гарантии безопасного выбора можно попросить у продавца сертификат качества.