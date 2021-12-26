В ЮАР умер символ борьбы с апартеидом Десмонд Туту

О кончине бывшего архиепископа Десмонда Туту сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса в Twitter. По его словам, Туту был патриотом, которому не было равных. Он был принципиальным и прагматичным лидером.

Экс-президент США Барак Обама назвал Туту наставником, другом и моральным ориентиром.

Archbishop Desmond Tutu was a mentor, a friend, and a moral compass for me and so many others. A universal spirit, Archbishop Tutu was grounded in the struggle for liberation and justice in his own country, but also concerned with injustice everywhere. pic.twitter.com/qiiwtw8a5B December 26, 2021

Барак Обама отметил, что Десмонд Туту никогда не терял чувства юмора и готовности находить человечность у своих оппонентов.

Обладая вселенским духом, архиепископ Туту был привержен борьбе за освобождение и справедливость не только в своей стране, но и повсюду. 44-й президент США Барак Обама

Десмонд Туту родился в пригороде Йоханнесбурга 7 октября 1931 года. В возрасте 30 лет был рукоположен в священники англиканской церкви.