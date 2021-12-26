В ЮАР умер символ борьбы с апартеидом Десмонд Туту
О кончине бывшего архиепископа Десмонда Туту сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса в Twitter. По его словам, Туту был патриотом, которому не было равных. Он был принципиальным и прагматичным лидером.
Экс-президент США Барак Обама назвал Туту наставником, другом и моральным ориентиром.
— Barack Obama (@BarackObama) December 26, 2021
Archbishop Desmond Tutu was a mentor, a friend, and a moral compass for me and so many others. A universal spirit, Archbishop Tutu was grounded in the struggle for liberation and justice in his own country, but also concerned with injustice everywhere. pic.twitter.com/qiiwtw8a5B
Барак Обама отметил, что Десмонд Туту никогда не терял чувства юмора и готовности находить человечность у своих оппонентов.
Обладая вселенским духом, архиепископ Туту был привержен борьбе за освобождение и справедливость не только в своей стране, но и повсюду.44-й президент США Барак Обама
Десмонд Туту родился в пригороде Йоханнесбурга 7 октября 1931 года. В возрасте 30 лет был рукоположен в священники англиканской церкви.
После выхода Нельсона Манделы на свободу в 1990 году в Южной Африке перестал существовать режим апартеида, при котором темнокожее большинство ЮАР испытывало притеснения и ограничения во всех сферах жизни.
С 1996 года Десмонд Туту по приглашению Манделы возглавлял заседания Комиссии правды и примирения, которая занималась расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.