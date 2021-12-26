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21:49 26.12.2021

В ЮАР умер символ борьбы с апартеидом Десмонд Туту

Скончался Десмонд Туту Фото: Twitter/BarackObama
Лауреат Нобелевской премии мира скончался в возрасте 90 лет. Свои соболезнования выразили президент ЮАР Сирил Рамафоса и бывший президент США Барак Обама, сообщает Zakon.kz.

О кончине бывшего архиепископа Десмонда Туту сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса в Twitter. По его словам, Туту был патриотом, которому не было равных. Он был принципиальным и прагматичным лидером.

Экс-президент США Барак Обама назвал Туту наставником, другом и моральным ориентиром.

Барак Обама отметил, что Десмонд Туту никогда не терял чувства юмора и готовности находить человечность у своих оппонентов.

Обладая вселенским духом, архиепископ Туту был привержен борьбе за освобождение и справедливость не только в своей стране, но и повсюду.44-й президент США Барак Обама

Десмонд Туту родился в пригороде Йоханнесбурга 7 октября 1931 года. В возрасте 30 лет был рукоположен в священники англиканской церкви.

После выхода Нельсона Манделы на свободу в 1990 году в Южной Африке перестал существовать режим апартеида, при котором темнокожее большинство ЮАР испытывало притеснения и ограничения во всех сферах жизни.

С 1996 года Десмонд Туту по приглашению Манделы возглавлял заседания Комиссии правды и примирения, которая занималась расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.

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