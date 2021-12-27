Михаил Ломтадзе: Мы очень гордимся тем, что Kaspi.kz создана в Казахстане

На недавнем форуме G-Global в Нур-Султане собрались мировые политики, ведущие международные эксперты, руководители госорганов и крупнейших казахстанских компаний. Одной из тем форума вновь стало стремительное развитие инноваций в Казахстане.

«Наш следующий спикер очень хорошо подходит, чтобы рассказать о цифровых инновациях», – сказал ведущий форума, исполнительный директор обновленного Бреттон-Вудского комитета, Марк Узан, предоставляя слово главе и сооснователю Kaspi.kz Михаилу Ломтадзе.

В основе всего, что мы делаем, лежит стремление улучшать жизнь людей с помощью инноваций и технологий, и мы достигли в этом больших успехов. Kaspi.kz сегодня является одной из ведущих в мире финтех-компаний, примером для многих других компаний. Я хотел бы особенно подчеркнуть, что Kaspi.kz – это компания, которая создана в Казахстане, и все наши продукты и сервисы разработаны нашей командой в Казахстане. Михаил Ломтадзе

В основе бизнес-модели Kaspi.kz находится суперприложение.

Сегодня все говорят о суперприложениях, но именно Kaspi запустил его в 2017 году. В мире тогда только начали появляться первые суперприложения. Глава Kaspi.kz

Суперприложение – это мобильное приложение, через которое пользователи получают доступ к самым разнообразным сервисам.

Фото: Kaspi.kz

Говоря об уникальной бизнес-модели Kaspi.kz, Михаил коротко рассказал о каждом сервисе. По его словам, первым онлайн-сервисом Kaspi.kz были платежи без комиссий. Сегодня в суперприложении можно оплатить более 5 тыс. услуг – от коммуналки и мобильной связи до налогов и образования.

Мобильные платежи и переводы – прорывной продукт, который перевел экономику страны из наличной в безналичную. Михаил Ломтадзе

Kaspi Gold стала самой популярной картой в Казахстане – ее используют более 9 млн человек. В прошлом году Kaspi.kz также запустил платежи с QR-кодом и сейчас это наиболее распространенный метод оплаты в стране.

В Магазине на Kaspi.kz казахстанцам доступны около 1,5 млн товаров с бесплатной доставкой. Большинство партнеров, которые продают эти товары, – казахстанские компании, малые и средние предприятия, отечественные бренды. С помощью Kaspi.kz они развиваются, расширяют свой бизнес.

Управление личными финансами – это то, с чего когда-то начиналось развитие компании. Сегодня Kaspi.kz предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая рассрочку, потребительское кредитование, депозиты.

Активно развивается новое трэвел-направление – покупка жд- и авиабилетов онлайн.

Мы постоянно внедряем инновации, создавая онлайн-сервисы вокруг ежедневных потребностей казахстанцев. Глава компании

В прошлом году Kaspi.kz запустил сервис «Госуслуги».

Во время локдауна наша команда совместно с Национальным банком и Министерством цифрового развития неустанно работала над внедрением сервиса открытия счетов для получения пособий онлайн. Мы работали по 25 часов в сутки, чтобы сделать этот сервис доступным для казахстанцев. В результате такой невероятно тяжелой работы мы смогли помочь государству в распределении социальных выплат онлайн через наше суперприложение. Казахстанцы получили около 7 млн государственных пособий, примерно две трети из них – через Kaspi.kz. Михаил Ломтадзе

Сегодня свыше 7 млн человек посещают раздел государственных услуг в суперприложении Kaspi.kz: проверяют свой COVID-статус, оплачивают налоги, открывают ИП, переоформляют автомобили, получают пенсии, пособия на новорожденных и многое другое.

Это просто фантастический пример того, как компания и государственные органы могут работать вместе, чтобы сделать госуслуги более доступными для граждан. Председатель правления Kaspi.kz

Суперприложением Kaspi.kz пользуются уже более 11 млн человек. Из них 6,5 млн заходят в приложение ежедневно. То есть, из десяти человек шестеро используют мобильные сервисы Kaspi.kz ежедневно. Уровень вовлеченности составляет 60%, и это один из самых высоких показателей в мире.

Фото: Kaspi.kz

В прошлом году мы начали работать с МСБ. Предпринимателям нужны сервисы для эффективного управления своим бизнесом. Поэтому мы разработали и запустили мобильное приложение Kaspi Pay, с помощью которого предприниматели могут принимать оплату через QR-код, мгновенно выставлять своим клиентам удаленные счета, а также получать финансирование для роста и развития бизнеса. Это очень важный и актуальный набор сервисов, в котором нуждается огромное количество компаний. К сожалению, многие традиционные игроки на этом рынке не предлагали высококачественные продукты для МСБ. Когда мы начали внедрять такие продукты, сразу увидели значительный рост. Михаил Ломтадзе

Так, например, Kaspi разработал несколько устройств для приема оплаты и более 215 тыс. таких устройств раздал предпринимателям совершенно бесплатно. Всего за год число предприятий, использующих продукты и сервисы Kaspi, выросло более чем в пять раз и продолжает расти.

«Мы очень вдохновлены этим. Еще раз подчеркну, что, когда мы вошли на рынок, не было высококачественных продуктов для МСБ», – отметил Михаил Ломтадзе.

Фото: Kaspi.kz

Благодаря усилиям Kaspi.kz в Казахстане достигнуты впечатляющие успехи в цифровизации экономики. Если за весь 2016 год в стране были проведены безналичные операции всего на 1,3 трлн тенге, то в 2021 году прогнозируется более чем на 70 трлн тенге. За две недели теперь обрабатывается больше безналичных транзакций, чем за весь 2016 год.

Такой невероятный прогресс занял всего пять лет. Я убежден, что для любой экономики мира переход на безналичный расчет – одна из самых важных трансформаций. Мы это сделали за очень короткий срок. Глава Kaspi.kz

В 2016 году на безнал приходилось всего 13% транзакций, сейчас – 78%.

Это приносит огромную пользу для экономики, помогает росту ВВП. Безналичный расчет повышает прозрачность денежных потоков, позволят снижать затраты по перемещению денег. И людям нравятся удобные и выгодные способы онлайн-оплаты. Казахстан в этом направлении добился очень мощных, кардинальных изменений! Михаил Ломтадзе

Фото: Kaspi.kz