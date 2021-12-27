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13:12 27.12.2021

Боксера Дэнни Келли расстреляли за рулем автомобиля

Бокс Перестрелка США Фото: boxingscene
30-летний американский боксер-тяжеловес Дэнни Келли был убит на глазах у своей девушки и троих детей в канун Рождества, в результате перестрелки на дороге, сообщает Zakon.kz.

По версии полицейских, Денни ехал на праздничную встречу со своими детьми и девушкой, когда подозреваемый остановился рядом с его автомобилем и открыл огонь по нему, передает Boxingscene.

Трое детей и подруга Келли не пострадали во время стрельбы. Ведется расследование по поиску преступника.

Денни Келли последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года, когда сумел нокаутировать Ника Киснера в двух раундах. Всего в активе Денни было 10 побед (девять нокаутом) и три поражения.

Куандык Шынасилов
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