Боксера Дэнни Келли расстреляли за рулем автомобиля

По версии полицейских, Денни ехал на праздничную встречу со своими детьми и девушкой, когда подозреваемый остановился рядом с его автомобилем и открыл огонь по нему, передает Boxingscene.

Трое детей и подруга Келли не пострадали во время стрельбы. Ведется расследование по поиску преступника.

Денни Келли последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года, когда сумел нокаутировать Ника Киснера в двух раундах. Всего в активе Денни было 10 побед (девять нокаутом) и три поражения.