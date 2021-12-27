Стали известны имена лучших спортсменов турнира «ТОП-12» в Алматы

Как передает Федерация настольного тенниса РК, отечественные мастера малой ракетки, в числе которых члены национальной сборной страны, в течение двух дней выявили чемпионов и призеров данных состязаний.

Среди женщин в финале абсолютная чемпионка республики 2020 года Зауреш Акашева (Караганда) со счетом 4:1 победила Анастасию Лаврову из Нур-Султана. В матче за третье место встретились две спортсменки из южного Казахстана: Сарвиноз Миркадирова переиграла Анель Бахыт – 4:0.

У мужчин чемпионом в «ТОП-12» стал Айдос Кенжигулов (Западно-Казахстанская область), обыгравший в решающем матче Дениса Жолудева из Восточно-Казахстанской области. Бронзовой медали удостоился карагандинец Эрик Райтер.