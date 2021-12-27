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15:36 27.12.2021

Северо-западный циклон принесет снегопады и метели в Казахстан

рк, погода, прогноз, казгидромет Фото: pixabay
Прогноз погоды на 28 декабря предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.
С прохождением ложбины северо-западного циклона на большей части РК ожидаются снег, усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге, юго-востоке и в центре Казахстана установится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, на юго-востоке, севере, западе страны — гололед.РГП «Казгидромет»

В Костанайской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, в центре, на юге области — с низовой метелью, на севере области — туман.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с низовой метелью и гололедом, на юго-западе области – туман.

На севере, востоке, юге Алматинской области — туман, гололед, в районе Алакольских озер — усиление ветра до 18-23 м/с.

В Акмолинской области — низовая метель, на северо-западе, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На западе, севере Павлодарской области – низовая метель, на западе области — усиление ветра до 18 м/с.

На востоке, в центре Карагандинской области, на севере, юге Восточно-Казахстанской области, на юге Кызылординской области, на северо-западе, в центре Мангистауской области, на северо-западе, севере Актюбинской области, на севере Западно-Казахстанской области, в горных, предгорных районах Туркестанской области, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области — туман, гололед.

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