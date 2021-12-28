06:33 28.12.2021
Срок изоляции при коронавирусе в США сократили вдвое
Фото: pixabay
Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) уменьшил установленный срок самоизоляции при заражении COVID-19 с 10 до пяти суток, передает Zakon.kz.
Как пишет lenta.ru, рекомендованные требования обновили в том числе из-за быстрого распространения «омикрон-штамма».
Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и омикрон-варианте, CDC сокращает рекомендуемое время изоляции с десяти для людей с COVID-19 до пяти дней, если болезнь протекает бессимптомно, с последующим пятидневным ношением маски в присутствии других. Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США
Валенски добавила, что обновленные правила гарантируют безопасную повседневную жизнь, чему способствует и профилактика в виде вакцинации и ревакцинации, а также в виде ношения маски.