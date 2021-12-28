Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:33 28.12.2021

Срок изоляции при коронавирусе в США сократили вдвое

самоизоляция Фото: pixabay
Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) уменьшил установленный срок самоизоляции при заражении COVID-19 с 10 до пяти суток, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, рекомендованные требования обновили в том числе из-за быстрого распространения «омикрон-штамма».

Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и омикрон-варианте, CDC сокращает рекомендуемое время изоляции с десяти для людей с COVID-19 до пяти дней, если болезнь протекает бессимптомно, с последующим пятидневным ношением маски в присутствии других. Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Валенски добавила, что обновленные правила гарантируют безопасную повседневную жизнь, чему способствует и профилактика в виде вакцинации и ревакцинации, а также в виде ношения маски.

Елена Беляева
COVID-19 США
В ЕНПФ рекомендовали обращаться за пенсией вовремя
27.12.2021
Разработаны правила по передаче данных о мобильных платежах в налоговые органы
27.12.2021
До 32 градусов мороза ожидается в Казахстане
27.12.2021
Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина
27.12.2021
В КГД рассказали, как казахстанцы будут платить налог на кладовки с 2022 года
27.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости