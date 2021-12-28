Срок изоляции при коронавирусе в США сократили вдвое

Как пишет lenta.ru, рекомендованные требования обновили в том числе из-за быстрого распространения «омикрон-штамма».

Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и омикрон-варианте, CDC сокращает рекомендуемое время изоляции с десяти для людей с COVID-19 до пяти дней, если болезнь протекает бессимптомно, с последующим пятидневным ношением маски в присутствии других. Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Валенски добавила, что обновленные правила гарантируют безопасную повседневную жизнь, чему способствует и профилактика в виде вакцинации и ревакцинации, а также в виде ношения маски.