Tele2 в честь своего 10-летия организовал грандиозное новогоднее мероприятие — Tele2 Show

Место проведения выбрано не случайно. Месяц назад оператор запустил на территории «Медеу» и «Шымбулака» сеть, поддерживающую пятое поколение передачи данных. Сейчас скорость соединения на «Медеу» достигает более 1 Гбит/с, что отлично вписывалось в концепцию шоу: каждый подключившийся прочувствовал преимущества новых технологий.

Все просто отлично совпало: «Медеу», 5G, шоу — все вовремя! Основанная идея концерта в том, чтобы современная казахстанская молодежь зарядилась новогодним настроением и поздравила Tele2 с 10-летием! Мне кажется, мы создали нечто необычное в рамках всего медиапространства Казахстана. Азат Абыкен, генеральный продюсер концерта

Фото: Tele2

Отметим, что на днях оператор опубликовал статистику, согласно которой 60% всего мобильного интернет-трафика страны проходят в его сети. Исходя из активного постинга в соцсетях гостей, организаторы сделали вывод, что благодаря шоу в данный показатель добавятся еще ГБ.

Фото: Tele2

Я очень рад присутствовать здесь. Классная атмосфера, и самое главное – снег выпал, стало по-новогоднему. Я сам пользуюсь Tele2, поэтому для меня выступать на «Медеу» — это что-то символичное. Здесь проводятся важные и серьезные мероприятия. Словно это начало чего-то большого и приятное завершение года. Я уверен, что в 2022 году будет еще круче! Dashxx, специальный гость вечера

Сцену шоу разработали в стиле Hi-Tech и разбили на три независимые площадки: первая – для выступлений коллективов с музыкантами, вторая – для сольных артистов с шоу-программой, третья, в форме экрана смартфона, – для трансляций крупных планов выступающих.

Фото: Tele2

Напомним, что Tele2 вышел на казахстанский рынок связи в 2011 году. C тех пор оператор стремился дать все самое лучшее своим абонентам: от гарантии лучшей цены до самой широкой сети покрытия LTE и запуска эры 5G. Столь активная работа всех служб оператора позволила в 2021 году дважды получить престижную награду международного уровня. По результатам тестов тысяч абонентов в приложении Speedtest интернет от Tele2 стал лучшим в Казахстане по трем ключевым показателям: «Самая быстрая скорость мобильного интернета», «Лучшее покрытие» и «Лучшая мобильная сеть» в стране.

Фото: Tele2

Нас пригласили устроить праздник для города Алматы — мы только за! Приехали, спели, было очень круто, очень понравилось. Я бы оценил это мероприятие на все 10! Очень понравилось, что люди одновременно катались и слушали музыку. AKHA, специальный гость вечера

В год своего 10-летия Tele2 работал не только над сетью и инновационными тарифными предложениями, но и активно дарил подарки абонентам, создавал невероятные культурные события и просто заряжал позитивными эмоциями. Совместно с ZAQ был создан набравший миллионы просмотров клип Tele two, Tele eki. Интерактивный веб-сериал «На связи» на фоне романтических отношений главных героев рассказал трогательную историю подключения сел к мобильной связи. А Tele2 Show подарило настоящее новогоднее настроение.

Фото: Tele2

Я сам пользователь Tele2 с 2015 года. Конечно, когда пригласили на шоу, я согласился! Мне нравится Tele2, и я только рад сотрудничать. Мы всегда играем вживую, но зимой это сложно, потому что струнные инструменты расстраиваются от холода. Всегда есть риск, но, тем не менее, мы работаем. Moldanazar, специальный гость вечера

Видеоверсию шоу все казахстанцы смогут посмотреть в новогоднюю ночь на YouTube-канале Tele2Kazakhstan.

Особой гордостью для нас является активное участие оператора в проекте «250+», когда за прошедший год компания обеспечила мобильной связью и интернетом 238 отдаленных населенных пунктов страны, дав их жителям возможность пользоваться преимуществами Всемирной сети. Уверены, что даже в самых отдаленных уголках Казахстана смогут посмотреть наш новогодний концерт и вместе с нами подпевать известным композициям. Сергей Коньков, генеральный директор Tele2 в Казахстане

Фото: Tele2

Ведущими шоу выступили Ольга Спирина и Ильяс Джапаров, а также комик-группа Stand up Jeltoksan.

Фото: Tele2

В программе вечера выступили: Colorit, MAKVIN, Say Mo, Moldanazar, TikTok houses (Yolo, BIP), а также команда КВН «Спарта». Специальные гости вечера — группа Ninety One. Праздничный концерт завершился салютом и треком ZAQа Tele two, Tele eki.