«Манчестер Юнайтед» идет без поражений с немецким наставником Рангником

В 19-м туре АПЛ «манкунианцы» на выезде сыграли вничью с «Ньюкаслом» – 1:1.

Хозяева поля открыли счет на седьмой минуте матча, после гола в исполнении Аллана Сен-Максимена.

Гости избежали поражения благодаря Эдинсону Кавани, который сравнял результат на табло. Рангник остался недоволен игрой своих подопечных.

Мне вообще не понравилось наше выступление. Мы не контролировали игру, за исключением нескольких моментов. Все дело в энергичности, физической форме и удачных подборах – мы были не на лучшем своем уровне в этих компонентах. Положительный момент – что мы набрали очко, но игра должна быть лучше. Нужно быть готовым к единоборствам, нужно выигрывать их. Сегодня часто этого не было. Когда мы владели мячом, очень много теряли его, даже в случае с пропущенным голом, и это, конечно, не облегчает задачу. Ральф Рангник

После этой игры «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ с 28 очками. Под руководством Ральфа Рангника ранее «МЮ» обыграл с одинаковым счетом 1:0 «Кристал Пэлас» и «Норвич». А также сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов.

Если вы хотите быть конкурентоспособными здесь, нужно быть сильными физически. Наша самая большая беда сегодня – ошибки. Даже сравняв счет, мы не контролировали ситуацию, не принимали верных решений. Дело было не в схеме, а в агрессивности в игре. Через три дня у нас новый матч, мы должны играть лучше, стать крепче физически. Нам не нужно искать оправдания. Сегодня я недоволен ни игрой с мячом, ни моментами, когда нам нужно было прессинговать. Ральф Рангник

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 31 декабря, когда примет дома «Бернли».