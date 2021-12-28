18:31 28.12.2021
Ученые показали лицо египетского фараона
Фото: pixabay
Им не пришлось снимать повязки, взглянуть на лицо фараона удалось с помощью современных технологий, сообщает Zakon.kz.
Мумифицированное тело египетского фараона Аменхотепа I впервые исследовали с использованием современной технологии сканирования. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in medicine.
Ученые смогли «снять» маску и повязки и изучить его внешность.
Профессор радиологии медицинского факультета Каирского университета и радиолог проекта «Египетская мумия» Сахар Салим рассказала, что Аменхотеп I умер примерно в 35 лет. Его рост составлял 169 см. Фараон имел здоровые зубы.
Фото: S. Saleem and Z. Hawass
Аменхотеп I внешне походил на своего отца: у него был узкий подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы.Доктор Сахар Салим
Ученые не нашли никаких ран или увечий, которые могли бы быть вызваны болезнью при жизни фараона.
Фото: S. Saleem and Z. Nuwass
Аменхотеп I правил примерно с 1525 по 1504 год до н.э. Его мумия была обнаружена в 1881 году на археологических раскопках в Дейр-эль-Бахари на юге Египта.
Он был вторым фараоном 18-й династии Египта после своего отца Яхмоса I.