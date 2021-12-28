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Законодательство РК
19:17 28.12.2021

Смертельное ДТП произошло в Павлодаре

ДТП в Павлодаре Фото: Zakon.kz
В Павлодаре во время ДТП один человек скончался, двое госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции области, авария произошла 27 декабря в 19:30 по ул. Химкомбинатовской.

49-летний водитель автомашины ВАЗ-21061 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Daimler-Benz.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ скончался на месте происшествия, 34-летний водитель и 31-летний пассажир автомашины Daimler-Benz с различными травмами госпитализированы в больницу.Департамент полиции

В полиции отметили, что машины водворены на специализированную штрафную стоянку.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК.

Лариса Черненко
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