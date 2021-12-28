Смертельное ДТП произошло в Павлодаре

По информации Департамента полиции области, авария произошла 27 декабря в 19:30 по ул. Химкомбинатовской.

49-летний водитель автомашины ВАЗ-21061 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Daimler-Benz.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ скончался на месте происшествия, 34-летний водитель и 31-летний пассажир автомашины Daimler-Benz с различными травмами госпитализированы в больницу. Департамент полиции

В полиции отметили, что машины водворены на специализированную штрафную стоянку.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК.