Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:18 31.12.2021

Таразцы празднуют новоселье в преддверии Нового года

новоселье Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В Таразе в преддверии Нового года малоимущим, неполным семьям, сиротам и другим гражданам из социально уязвимых категорий вручили ключи от новых квартир в 40-квартирном доме в 15-м микрорайоне, передает Zakon.kz.

Пятиэтажный дом построен в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Строительство осуществляло ТОО «Бином».

новый дом осмотр

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Ключи от новых квартир новоселам вручил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

выступление

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В нашей стране по поручению главы государства особое внимание уделяется решению проблемы доступного жилья. Для этого существуют различные государственные программы, в том числе программа жилищного строительства «Нұрлы жер», благодаря которой сотни семей обрели собственную крышу над головой. Всего в этом году построено 2240 квартир, из них больше половины – в городе Таразе. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие!Бердибек Сапарбаев

комментарий

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В числе счастливцев, получивших ключи от новых квартир, и многодетная мама Айгуль Байгашева.

Я очень счастлива, что нам теперь не надо снимать квартиру. Мои дети рады, что Новый год будем встречать в новом доме. Комнаты просторные, светлые, теплые. В квартире все удобства. Спасибо руководству страны и области за такую поддержку. Пусть праздник принесет в каждый дом тепло, радость и благополучие! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!Айгуль Байгашева

В этот день глава региона также посетил 4-этажный 16-квартирный жилой дом по улице Иманалиева, построенный за счет индивидуального предпринимателя. Подрядчиком выступило ТОО «Тараз құрылыс дизайн».

новоселье

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев поблагодарил товарищество за качественно проделанную работу и поздравил жителей с новосельем.

Анастасия Московчук
Сапарбаев Бердибек Жамбылская область Тараз
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости