Таразцы празднуют новоселье в преддверии Нового года

Пятиэтажный дом построен в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Строительство осуществляло ТОО «Бином».

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Ключи от новых квартир новоселам вручил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В нашей стране по поручению главы государства особое внимание уделяется решению проблемы доступного жилья. Для этого существуют различные государственные программы, в том числе программа жилищного строительства «Нұрлы жер», благодаря которой сотни семей обрели собственную крышу над головой. Всего в этом году построено 2240 квартир, из них больше половины – в городе Таразе. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие! Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В числе счастливцев, получивших ключи от новых квартир, и многодетная мама Айгуль Байгашева.

Я очень счастлива, что нам теперь не надо снимать квартиру. Мои дети рады, что Новый год будем встречать в новом доме. Комнаты просторные, светлые, теплые. В квартире все удобства. Спасибо руководству страны и области за такую поддержку. Пусть праздник принесет в каждый дом тепло, радость и благополучие! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов! Айгуль Байгашева

В этот день глава региона также посетил 4-этажный 16-квартирный жилой дом по улице Иманалиева, построенный за счет индивидуального предпринимателя. Подрядчиком выступило ТОО «Тараз құрылыс дизайн».

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев поблагодарил товарищество за качественно проделанную работу и поздравил жителей с новосельем.